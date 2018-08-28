Emre Akbaba: "Benim için özel bir maç oldu"

Kendisi için özel bir maç olduğunu ifade eden Emre Akbaba, "Tabiki benim için özel bir maç oldu. Sonuçta içeride oynadığımız ve benim ilk 11'de yer aldığım ilk maç. İyi de bir galibiyet aldık. Eski takımıma karşı oynadığım için değişik bir atmosfer oldu. Sonunda güzel bir galibiyet aldığımız için mutluyum" diye konuştu.

''Sevinmem doğru olmazdı''

Karşılaşmada 2 gol atan Akbaba, "Eski takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve taraftarlarımıza saygıdan dolayı sevinmem doğru olmazdı. Bu yüzden sevinmedım" ifadelerini kullandı.

''Elimden gelenin en iyisini yapacağım''

Geçen hafta oynanan Göztepe karşılaşmasında Galatasaraylı taraftarların önüne ilk kez çıktığını ifade eden Akbaba, "Zaten geçen hafta yaşamıştım. Umarım uzun yıllar bu formayı giyerim. Şu an transfer işi bitti. Ben artık Galatasaray'ın oyuncusuyum. Burada elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konıuştu.