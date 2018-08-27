Emmanuel Eboue intihar mı etti? Emmanuel Eboue kimdir?

Galatasaray'ın eski sağ beki Emmanuel Eboue'nin intihar ettiği iddia edildi. Türk medyasında, İngiliz basını kaynak gösterilerek 34 yaşındaki eski futbolcunun ablasının Kuzey Londra'daki evinde ölü bulunduğu iddia edildi.

Ancak kaynak gösterilen bu haberin eski tarihli ve yalan bir haber olduğu ortaya çıktı.

Aynı iddia 2018 yılının başında Ocak ayında yine aynı şekilde sosyal medyada yer almıştı.

Emmanuel Eboue kimdir?

Galatasaray'a Arsenal'den transfer olan Eboue, 2006 yılında Kuzey Londra ekibiyle Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermişti.

Arsenal’da da forma giyen ve Kuzey Londra’da yaşamını sürdüren Eboue’ye Galatasaray da yardımda bulunmuş, 34 yaşındaki eski futbolcuya altyapıda görev verildiği ifade edilmişti.

Eski eşiyle yaşadığı boşanma sürecinde mal varlığının neredeyse tamamını yitiren ve zor günler geçiren Eboue’nin kendini asarak yaşamına son verdiği ifade edilirken, bir dönemin yıldız sağ beki 79 kez milli takımda forma giydi.