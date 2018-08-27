Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue'nin intihar ettiğine ilişkin dedikodular bu sabah gündeme bomba gibi düştü. Ancak iddialara kaynak olarak gösterilen Ada basınında bu yönde hiçbir haber yer almıyor.

Türk medyasında yer alan ve güya İngiliz basınına atfedilen haberlerde Fildişi Sahilli eski futbolcunun Kuzey Londra'da ablasının yaşadığı evde kendini astığı öne sürülmüştü.

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Ne var ki iddialar için kaynak gösterilen 24hrsNews adlı internet sitesindeki haberin tarihi eskiye dayanıyor.

Eboue'nin geçtiğimiz yılın sonunda Daily Mirror'a verdiği röportajın ardından ayında ortaya atılan bu haber, daha sonrasında yalanlanmış ve Eboue'nin intihar etmediği ortaya çıkmıştı.

Nitekim kaynak gösterilen habere ait URL incelendiğinde de haberin ocak ayına ait olduğu anlaşılıyor.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr