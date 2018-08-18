A Milli Kadın Takımımızın genç oyuncularından Elif Emirtekin, 22 - 30 Eylül tarihleri arasında İspanya’da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’nda kolay rakip bulunmadığını belirtti.

Slovenya’da takım olarak antrenmanlara konsantre olduklarını belirten genç oyuncu, “Saha içerisinde çok vakit geçirdiğimiz gibi saha dışında da takım olarak konsantreyiz. Elimizden geldiği kadar mücadele diyoruz. Dünya Şampiyonası’na en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz.” dedi.

Rakiplerimiz Avustralya, Arjantin ve Nijerya’nın yanı sıra Dünya Şampiyonası’nda en iyi takımlara karşı mücadele edeceklerini söyleyen Elif Emirtekin, “Rakiplerimizden ziyade bizim ne yapacağımız önemli. Her maçımız önemli ama Avustralya karşılaşmasını en kritik maçımız olarak görüyorum.” diye konuştu.

Ankara ve İstanbul’da oynanan karşılaşmalarda halkımızın Ay-yıldızlılarımızı en iyi şekilde desteklediklerini belirten Elif, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Bir önceki Dünya Şampiyonası Ankara ve İstanbul’da düzenlenmişti. Halkımız destekleri en iyi şekilde bizlere hissettirmişti. Bu Dünya Şampiyonası’nda da sosyal medya üzerinden bizlere en iyi şekilde destek vereceklerine eminim. Şimdiden destekleri için hepsine çok teşekkür ediyorum.”