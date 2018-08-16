Young Boys, Spartak Moskova, Arsenal, Shakhtar, Monaco ve son olarak Benfica... Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde katıldığı son 6 ön elemeyi de kaybetti. Bu elenmeler, Devler Ligi’ne hasreti artırırken asıl darbe ekonomik anlamda yaşandı. Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden takımların ortalama geliri 30 milyon Euro oluyor. 621 milyon Euro borcu olduğu açıklanan Fenerbahçe’nin 6 ön elemede kaybetmesinin faturası ağır oldu: 180 milyon Euro (Yaklaşık 1 milyar 260 milyon TL).