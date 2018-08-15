Elazığspor, Soner Şahin’le yeniden anlaştı

Transfer yasağı bulunan Elazığspor, iç transfere yöneldi. Bordo-beyazlılar, geçtiğimiz sezon da takımda yer alan kaleci Soner Şahin ile anlaşmaya vardı.

Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, geçen sezon da takımımızda forma giyen kaleci Soner Şahin ile yeniden anlaşmaya varmıştır. Transfer komitemizin gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda Soner Şahin ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Soner Şahin’e bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz” denildi.

Tecrübeli file bekçisi, geçtiğimiz sezon Elazığspor kalesini 19 maçta korumuştu.