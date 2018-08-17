Elazığspor - Boluspor maç sonucu: 1-2

​Spor Toto 1'inci Lig 2'nci hafta karşılaşmasında Elazığspor kendi sahasında Boluspor'a 2-1 mağlup oldu.

7'nci dakikada konuk Boluspor'un geliştirdiği atakta Mustafa'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ahmet Doğan kurtardı.

8'inci dakikada Ahmet Doğan'ın kullandığı kaleci vuruşu kısa düştü, ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa'nın sert şutu direkten döndü.

19'uncu dakikada konuk ekip adına gelişen atakta sol kanattan yapılan ortayı iyi takip eden ceza sahası içindeki Akabueze'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

İlk yarı 1-0 Boluspor'un üstünüğü ile sona erdi.

48'inci dakikada ceza sahasına giren Akabueze, topu müsait pozisyondaki Özgürcan'a çıkardı. Özgürcan'ın düzgün ve şık vuruşunda top ikinci kez ağlarla buluştu: 0-2.

62'nci dakikada Elazığspor atağında ceza sahasına topla giren Tatos'un sert şutunu kaleci Gökhan çıkardı. Pozisyonun devamında topla buluşan Ahmet sol çaprazdan vurdu ancak kaleci Gökhan bunu da kornere çeldi.

76'ncı dakikada Emre, Ahmet ile duvar pası yaptı. Ceza sahasında yeniden topu alan Emre'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

Mücadele Boluspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Caner Ak (xxx), Oğuz Terzi (xxx), Furkan Ürün (xxx)

ELAZIĞSPOR: Ahmet Doğan (xx), Adem (x), Mehmet (x), Ali (xx), Emre (x), Bjarnason (x), Bagayoko (xx) (Dk. 74 Orhan x), Tatos (xx), Kadir (x) (Dk. 83 Kadir Bekmezci x), Eren (xx) (Dk. 90 Idrissa Diarra), Ahmet (xx)

BOLUSPOR: Gökhan (xxx), Uğur (xx), Diarra (xx), İsa Çakmak (xx), Yusuf (xx) (Dk. 74 Umut x), Cengiz (xx), Ümit (xx), Akabueze (xx), Mustafa (xx) (Dk. 65 İsmail x), Melih (xx) (Dk. 90 Dimov), Özgür Can (xx)

GOLLER: Dk. 76 Emre (Elazığspor) - Dk.19 Akabueze, Dk. 48 Özgürcan (Boluspor)

SARI KARTLAR: Tatos, Bjarnason, Ali (Elazığspor) - Uğur, Diarra (Boluspor)



