Ekrem Memnun: "Büyük maç ritmi sıkıntımız var"

2018 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Rusya ile yaptığı özel maçı 73-59 kazanan A Milli Kadın Takımı’nın başantrenörü Ekrem Memnun, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ekrem Memnun, hazırlık maçlarında sonucun önemli olmadığını dile getirerek, "Elbette bir milli maç yapıyoruz ve kazanmak istiyoruz. Ancak amacımız oyunumuzu oturtmak ve geliştirmekti. Daha yükleme dönemindeyiz. Oyuncularım sıkı çalıştı. Takımdaşlık örneği göstererek çok iyi çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya hazırlanmak için 1 aylık daha sürelerinin olduğunu hatırlatan Memnun, "Oyunumuzdaki eksikleri, düzeltmemiz gerekenleri, daha iyi yapabileceğimiz şeyleri görmek için hazırlık maçı oynuyoruz. Büyük maç ritmi sıkıntımız var. Hazırlık maçları da bunun için oynanıyor. İyi bir turnuva geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Verimli bir maçı geride bıraktıklarının altını çizen milli oyuncu Tilbe Şenyürek, "Çok enerjik, çok hazır bir takım olduğumuzu hissediyoruz. Umarım bunu yansıtmışızdır. İlk maç açısından istediklerimizin çoğunu sahaya yansıttık." değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlı takımın oyun kurucularından Olcay Çakır Turgut ise iyi mücadele ettiklerini aktararak, "Birlikte oynadığımız ilk hazırlık maçıydı. Önceden birkaç eksik vardı. Fena başlamadık. Takım olarak birbirimize çok alışık değiliz. Bunları aşacağımızı düşünüyorum. İyi bir oyun ortaya koyduk. Rusya iyi bir takım. Hatalar yapsak da savaştık." şeklinde görüş belirtti.