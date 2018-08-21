Dying Light: Bad Blood Eylül ayında erken erişime açılacak

PvP ve PvE oyun modlarının yer alacağı Dying Light: Bad Blood hızlı ve tempolu oyun mekanikleri sunacak. 12 kişiye kadar desteklenen serverda istilaya uğramış şehirde sadece bir kişi hayatta kalacak. Parkur elementlerinin de kullanıldığı Dying Light: Bad Blood'ın PC sistem gereksinimleri ise şöyle;

Minimum

İS: Windows 10,8,7 (64 bit)

İşlemci: Intel® Core™ i5-2500 @3.3 GHz / AMD FX-8320 @3.5 GHz

Bellek: 4 GB RAM

EK: NVIDIA® GeForce® GTX 560 / AMD Radeon™ HD 6870 (1GB VRAM)

DirectX: Version 11

Hafıza: 40 GB

Tavisye Edilen:

İS: Windows 10,8,7 (64 bit)

İşlemci: Intel® Core™ i5-4670K @3.4 GHz / AMD FX-8350 @4.0 GHz

Bellek: 8 GB RAM

EK: NVIDIA® GeForce® GTX 780 / AMD Radeon™ R9 290 (2GB VRAM)

DirectX: Version 11

Hafıza: 40 GB

Sound Card: DirectX® compatible





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