Dying Light: Bad Blood Eylül ayında erken erişime açılacak
Dyiing Light'ın yapımcısı Techland, Dying Light'ın bağımsız Battle Royale oyunu Dying Light: Bad Blood'ın Eylül ayında, Steam'de erken erişim sürecine gireceğini duyurdu. Geliştirici ekip ayrıca ilk Betanın 25 Ağustos'ta yayınlanacağını ve 26 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. İkinci beta ise 1 ve 2 Eylül tarihleri arasına düzenlenecek.
PvP ve PvE oyun modlarının yer alacağı Dying Light: Bad Blood hızlı ve tempolu oyun mekanikleri sunacak. 12 kişiye kadar desteklenen serverda istilaya uğramış şehirde sadece bir kişi hayatta kalacak. Parkur elementlerinin de kullanıldığı Dying Light: Bad Blood'ın PC sistem gereksinimleri ise şöyle;
Minimum
İS: Windows 10,8,7 (64 bit)
İşlemci: Intel® Core™ i5-2500 @3.3 GHz / AMD FX-8320 @3.5 GHz
Bellek: 4 GB RAM
EK: NVIDIA® GeForce® GTX 560 / AMD Radeon™ HD 6870 (1GB VRAM)
DirectX: Version 11
Hafıza: 40 GB
Tavisye Edilen:
İS: Windows 10,8,7 (64 bit)
İşlemci: Intel® Core™ i5-4670K @3.4 GHz / AMD FX-8350 @4.0 GHz
Bellek: 8 GB RAM
EK: NVIDIA® GeForce® GTX 780 / AMD Radeon™ R9 290 (2GB VRAM)
DirectX: Version 11
Hafıza: 40 GB
Sound Card: DirectX® compatible