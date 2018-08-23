Dünya Motokros Şampiyonası engellileri de kucaklayacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar’da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası’nda engelli yarışseverler için düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Spor turizmin geleceğidir." sloganıyla 1-2 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar’da organize edilecek Dünya Motokros Şampiyonası’nda, engelli yarış severlerin de unutulmadığı dile getirildi.

Afyonkarahisar Belediyesinin katkılarıyla Afyon Motor Sporları Merkezi’nde düzenlenecek organizasyon öncesi görüşlerine yer verilen TMF Asbaşkanı Nedim Akülke, Türkiye’de milyonlarca engellinin yaşadığına ve bu insanların sosyal hayatta gidebildikleri yerlerin sınırlı olduğuna dikkati çekti.

Dünya Motokros Şampiyonası’nda engelli izleyiciler için düzenlemeler yapıldığını anlatan Akülke, şu ifadeleri kullandı.

"Engellilerin katılabilecekleri ve keyif alabilecekleri etkinliklerin sayısını artırmalıyız. Türkiye’de 30 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde ilk kez yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası ve etkinliklerinde engelleri unutmadık. Tribün ve tuvaletleri engelli yarışseverlerimizin kullanabileceği şekilde yaptık. Engelli bireylerimizin ve ailelerinin moralini yükseltmek adına, hem yarış hem de etkinliklerimize onları bekliyoruz."

- Biletlerde yüzde 50 İndirim

Akülke, etkinlik biletlerinin engelli vatandaşlar için indirimli olarak satılacağını duyurdu.

Organizasyon günleri Afyon Motor Sporları Merkezi girişinde yer alan karşılama ofisinden, kimlik ve engelli kartı ibraz edilerek yüzde 50 indirimle bilet temin edilebileceğini vurgulayan Akülke, "Gişe görevlisi, engelli konuğun kart numarasını ve TC kimlik numarasını not alarak, bileti teslim edecek. Refakatçi gereksinimi olan konuklarımız için, refakatçi bileti de temin edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

AA