Bulgaristan’ın Sevlievo kentinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) 17. ayak yarışını, Red Bull KTM Fabrika Takımı pilotu Jeffrey Herlings kazandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 1-2 Eylül tarihlerinde yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası’nın 18. ayağı öncesi şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Hollandalı sporcu Herlings iki yarışta da birinci oldu.

Genel klasmanda 783 puanla, Antoni Cairoli’nin 73 puan önünde birinci sırada yer alan Jeffrey Herlings’in, iki büyük yarışa çıktığını hatırlatarak, "Cumartesi iyi başladım. İlk yarışta iyi bir başlangıç yapan Tim Gajser’in arkasındaydım. Hızımı arttırıp, kazanmak için mücadele ettim. İkinci yarışta benzer bir şekilde geçti. Şimdi Tony Cairoli ile Türkiye yarışını dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Öte yandan MX2 yarışlarında da büyük çekişme yaşandı. Red Bull KTM Fabrika Takımı pilotu Jorge Prado, rakibi Pauls Jonass’ı geride bırakarak, şampiyonluk yolunda avantaj sağladı.

Dünya Motokros Şampiyonası’nda sezonun 18. ayak yarışı, 1-2 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar’da koşulacak.

Bulgaristan’ın ev sahipliğinde yapılan yarışta ilk 5’te yer alan sporcular şöyle:

MXGP:

1. Jeffrey Herlings (Hollanda / KTM)

2. Tim Gajser (Slovenya / Honda)

3. Clement Desalle (Belçika / Kawasaki)

4. Antonio Cairoli (İtalya / KTM)

5. Romain Febvre (Fransa / YAM)

MX2:

1. Jorge Prado (İspanya / KTM)

2. Pauls Jonass (Letonya / KTM)

3. Hunter Lawrence (Avustralya / Honda)

4. Thomas Kjer Olsen (Danimarka / Husqvarna)

5. Ben Watson (Büyük Britanya / Yamaha)

AA