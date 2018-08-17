Beşiktaş, Shinji Kagawa transferinde Alman ekibi Borussia Dortmund'un şaşırtan tavrıyla karşılaştı.

Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Kagawa'yı FFP nedeniyle kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak Alman ekibi son anda U dönüşü yaparak oyuncularını bonservisiyle vermek istediklerini belirtti. Kartal, Japon 10 numarayı yüksek maliyeti nedeniyle bonservisiyle almak istemiyor. 2014 yılından beri Alman temsilcisi Dortmund'da forma giyen Kagawa'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

OSPINA ELDEN KAÇTI

Beşiktaş'ın transferi için büyük uğraş verdiği David Ospina tercihini İtalya'dan yana kullandı. Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi dün Napoli'ye imza attı. Ospina'nın 1 yıl kiralık olarak forma giyeceği açıklandı. (Takvim)