Beşiktaş Futbol Takımı’nın eski futbolcusu ve teknik direktörü Dorde Milic, siyah-beyazlıları Belgrad’da ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Partizan ile bugün Belgrad’da karşı karşıya gelecek siyah-beyazlı futbol takımı, 1973-1975 yıllarında futbolculuk, 1980-1984 yıllarında ise teknik adamlık yapan Milic’i kamp yaptığı otelde ağırladı.

Siyah-beyazlı ekibin Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi ve malzemeci Süreyya Soner, ziyarette Milic ile bir süre sohbet etti ve ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Futbolu 1975 yılında Beşiktaş formasıyla bırakan 74 yaşındaki Milic, teknik direktörlük kariyerini ise 1991 yılında sonlandırdı.

AA