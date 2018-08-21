Doom Eternal, çok daha büyük ve çok daha korkutucu olacak

Açık dünya ve Battle Royale oyunlarının oldukça popüler olduğu günümüzde, ID Software'in bu tercihi riskli olsa da, oyuncular, yapımcı firma iD software'e emeklerinin karşılığını verdi. İd Software'den Hugo Martin ve Marty Stratton Doom Eternal'a da çok güveniyor.

Doom Eternal'da ilk oyuna göre çok daha geniş bir dünya olacak

2016 yılında yayınlanan yeni Doom oldukça sevildi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Quakecon oyun fetsivalinde konjuşan iD software'den Hugo Martin ve Marty Stratton, Doom Enternal'ın çok daha geniş bir oynanış mekaniği sunacağını, oyunun geliştirmeye, 2016 yılında yayınlanan Doom'un hemen ardından başladıklarını belirtti. Doom Eternal'ın, önceki oyunun bir devamı olduğu ve oyuncuların kafasındaki pek çok soru işaretine bu oyunla birlikte cevap verecekleri belirtildi. Hugo Martin, oyuncuları Cehennem ve Mars'ın dışında çok daha farklı yerlere görtürmek istediklerini belieterek, oyunun dünyasının çok daha geniş olacağının altını çizdi. Doom Eternal'da çok daha epik mekanlar ve şeytani varlıklar oyuncuları bekliyor.



