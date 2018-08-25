Djordjevic: Artık oyuncuların neden gelmediğini anlamıyorum

Aleksandar Djordjevic, Eylül ayında oynanacak FIBA Dünya Şampiyonası eleme maçlarında oyuncuların milli takıma gelmemesi için herhangi bir sebep olmadığı görüşünde.

Sırbistan Milli Takımı başantrenörü Aleksandar Djordjevic, takımını Dünya Şampiyonası eleme maçlarına hazırlıyor. Sırbistan, grubunda 10 puan ile Yunanistan ve Almanya’nın arkasında üçüncü sırada bulunuyor. EuroBasket 2017’yi ikinci sırada tamamlayan Sırbistan Milli Takımı, ilerleyen günlerde önce Yunanistan deplasmanına gidecek, daha sonra da evinde Estonya’yı ağırlayacak.

Sırbistan medyasından Zurnal‘e bir röportaj veren başantrenör Djordjevic, takımının durumu ve eleme maçları ile ilgili konuştu. Djordjevic, milli takım kadrosunda yer almayan Milos Teodosic ile Boban Marjanovic ve bu oyuncuların durumu ile ilgili de açıklamalar yaptı:

“Ben artık oyuncuların neden gelmediğini anlamıyorum. Kontratlar imzalandı, yaz tatilleri bitti, zihinleri dinlendi. Ben oyuncuları ekran başındansa önümde görmeyi tercih ediyorum. Bu bir zorunluluk değil ama çoğu keisnlikle milli takımlarına daha fazla şey vermek istiyorlar.”

Ayrıca Teodosic ve Marjanovic’e ilişkin gelecek haftaki planlarını da aktaran Djordjevic, şunları söyledi:

“Salı günü Los Angeles Clippers genel menajeri Lawrence Frank ile son bir toplantı yapıp Milos Teodosic ve Boban Marjanovic’in durumları ve takıma katılıp katılmayacakları ile ilgili bilgi alacağım. Her ikisi de doktorlar ve antrenörlerle görüşmek için Los Angeles’a gittiler. Pazartesi ve Salı günü antrenman yapacaklar, sonra da bir karar alacağız. Büyük ihtimalle Çarşamba günü kadromuzda yer alacak 16 oyuncu belli olacak.”

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