Diyarbekirspor’da Fatih Ergen ayrıldı

Diyarbekirsporla karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran orta alan oyuncusu Fatih Ergen, veda mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan genç futbolcu, gururla formasını terlettiği Yeşil-Kırmızılı kulüple karşılıklı anlaşarak ayrıldığını belirterek Diyarbekirspor’a şampiyonluk yolunda başarı diledi.

Kamp çalışmaları devam ediyor

Öte yandan Diyarbekirspor’un Afyonkarahisar’daki yeni sezon hazırlık kampı sorunsuz olarak devam ediyor. Diyarbekirspor Sportif Direktörü İsmet Yılmaz, kamp çalışmalarının sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Yılmaz, güçlü bir Diyarbekirspor oluşturmak için yeni sezon hazırlık kampına büyük önem verdiklerini kaydederek, "Üçüncü kamp çalışmalarımızın sonuna geldik. Hafta sonunda çalışmalarımızı tamamlayıp, kampımızı sonlandıracağız. Daha sonra futbolcularımıza izin vereceğiz. İznin ardından Diyarbakır’da toplanıp, yeni sezon hazırlıklarına kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.