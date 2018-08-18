Diyarbakır’da Antalyaspor akademisi açılıyor

Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi Koordinatörü Ali Uslu, yapılan görüşmelerin ardından Süper Lig ekibiyle anlaştıklarını söyledi. Uslu, Diyarbakır’daki yetenekli gençlerin Türk futboluna kazandırılması adına başlattıkları girişimin sonuç vermensin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Uslu, 8-16 yaş grubuna yönelik futbol akademilerine büyük bir talep beklediklerini kaydederek, "Aileler, çocuklarının özgüvenli ve uyumlu bir birey olarak yetişmesini istiyorlarsa onları bir takım sporuna yönlendirmeleri gerekiyor. Bu nedenle futbol akademileri en büyük tercih olmalı. Çünkü futbol, hem evrensel hem de dünyanın en popüler sporlarının başında yer alıyor” dedi.

Çocukların doğaları gereği hareketli olduklarını ve spor sayesinde var olan bu enerjilerini pek çok pozitif etkilerini bir alana yönlendirmeleri gerektiğine vurgu yapan Uslu, “Yaptıkları spor, takım sporu olduğunda ise gelişimleri için birbirinden faydalı özelliklere sahip olmaya başlarlar. Yapılan araştırmalara göre takım sporu yapan çocukların sadece fiziksel gelişimleri değil, zihinsel ve duygusal gelişimleri de bireysel sporlara göre daha fazla. Takım sporları yapan çocuklar başkalarının kararlarını ve farklılıklarını daha iyi anlamaya başlarlar; farklı görüşlere saygı duymayı öğrenirler. Ani gelişen durumlar karşısında hızlı karar alma yeteneğine sahip olurlar ve bu da, zihinsel gelişimlerini olumlu yönde etkiler” şeklinde konuştu.

Uslu, futbol akademilerine başvuracaklara her konuda yardım edeceklerini ve deneyimli antrenörler gözetiminde iyi bir eğitim alacaklarını sözlerine ekledi.