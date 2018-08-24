Dirar gidiyor mu, kalıyor mu? Menajeri açıkladı

Fenerbahçe'nin tecrübeli kanat oyuncusu Nabil Dirar'ın takımdan ayrılıp, ayrılmayacağı merak konusu olurken, menajeri oyuncusu ile ilgili son noktayı koydu.

24 Ağustos 2018, Cuma 22:01 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2018, Cuma 22:08
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Fenerbahçe'nin tecrübeli kanat oyuncusu Nabil Dirar'ın adı, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala birçok Fransız takımıyla anılmıştı.

Konuyla ilgili olarak 32 yaşındaki futbolcunun menajeri Fouad Ben Kouder, FANATİK'e konuştu.

Kouder, "Dirar'ın Fenerbahçe'yle 2 yıllık sözleşmesi daha var. Fenerbahçe'nin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu. Şu anda sadece Fenerbahçe'nin başarısına odaklı durumda. Ayrılmak gibi bir niyeti yok. Bu düşüncesini yönetimle de paylaştı. Dirar, Fenerbahçe'de kalıyor" ifadelerini kullandı. 

Gökmen Özcan

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