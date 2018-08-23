Dirar ayrılık için gün sayıyor

Fenerbahçe'de geçen sezondan itibaren bekleneni veremeyen ve Phillip Cocu'nun gelişiyle birlikte iyice gözden düşen Nabil Dirar'ın takım arkadaşlarıyla da vedalaştığı öğrenildi.
TARAFTARLAR DA ONU İSTEMİYOR
Sarı-Lacivertli Yönetimin, Dirar'ı elden çıkarmak için kulüplerle son görüşmeleri yaptığı ve en geç bayramdan sonra ayrılığın gerçekleşeceği bildirildi. Fenerbahçe taraftarı da Dirar'ı takımda istemiyor.
Kaynak: Takvim
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