Dirar ayrılık için gün sayıyor

Fenerbahçe’de gözden çıkarılan Faslı yıldız Nabil Dirar takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

23 Ağustos 2018, Perşembe 11:09
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Fenerbahçe'de geçen sezondan itibaren bekleneni veremeyen ve Phillip Cocu'nun gelişiyle birlikte iyice gözden düşen Nabil Dirar'ın takım arkadaşlarıyla da vedalaştığı öğrenildi.

TARAFTARLAR DA ONU İSTEMİYOR

Sarı-Lacivertli Yönetimin, Dirar'ı elden çıkarmak için kulüplerle son görüşmeleri yaptığı ve en geç bayramdan sonra ayrılığın gerçekleşeceği bildirildi. Fenerbahçe taraftarı da Dirar'ı takımda istemiyor.

Kaynak: Takvim

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