PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkan yapım, Nintendo Switch'i es geçiyor. Konsollarda 60 FPS olarak çalışacağı açıklanan Devil May Cry 5 için yayınlanan yeni fragmanda ise Nero'yu bir kez daha aksiyonda görüyoruz. Oynanış olarak fazlasıyla dördüncü oyuna benzetilen Nero'nun komboları, dördüncü oyunu oynayan oyunculara yabancı gelmeyecektir. Ağır ancak etkili kapma hareketleri sayesinde dövüş arenasını dağıtan Nero, bu kez mekanik koluyla birlikte daha fazla heyecan etkisi yaratacak.

Diğer bir yandan fragmanın sonunda gözüken Dante'nin ise motorsikletini silah olarak kullanması oldukça güzel bir fikir olmuş. Bakalım yeni oyun, eski DMC fanlarını memnun edebilecek mi? Hikaye anlamında daha oturaklı bir senaryo gidişatının olacağı yapımda umarız tekrar Dante'nin geçmişini izlemek zorunda kalmayız.

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