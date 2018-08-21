Detroit: Become Human oyuncuları için üzücü haber geldi

Senaryo gidişatı yüzünden övgü toplayan yapımın grafikleri de aynı şekilde oldukça göze hoş geliyordu. Gerçekçi grafiklerle oyuncuyu kendisine bağlayan Detroit: Become Human için yapılacağı açıklanan fotoğraf modunun iptal edildiği açıklandı. Oyunun yönetmeni David Cage'in açıkladığı bu bilgi sonrasında, oyuncuların beklentileri suya düştü. Çünkü sahnelerinde tiyatral anlamın güçlü olduğu Detroit: Become Human'da fotoğraf çekmek, oyunculara güzel vakit geçirebilirdi.

Detroit Become Human'ın fotoğraf modu iptal edildi

Fotoğraf modunun gelmemesinin sebebi olarak ise PlayStation 4'ün sahip olduğu donanım olarak gösteriliyor. Konsolun sahip olduğu bellek, maalesef fotoğraf modunu tam randımanlı bir şekilde kullanmak için maalesef yetersiz. Ancak PS4 Pro sahipleri, konsolları standart PS4 sürümünden güçlü olduğu için fotoğraf modunun gelmesini istiyorlar. Belki de ilerleyen zamanlarda Quantic Dream, PS4 Pro oyuncuları için fotoğraf modunu oyuna ekler. Hali hazırda God of War'da ve Shadow of Colossus Remake gibi yeni nesil oyunlarda bulunan fotoğraf modundan çok güzel kareler elde edilebiliyor.



