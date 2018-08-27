Spor Toto 1. Lig'de evinde Hatayspor'la 0-0 berabere kalarak 4 puana ulaşan Denizlispor'da sol kanat Ziya Alkurt'un bu karşılaşma öncesi son idmanda sakatlanması teknik heyetin keyfini kaçırdı. Teknik direktör Osman Özköylü tarafından kadroya alınmayan Ziya'nın kasığında kanama ve küçük bir yırtık tespit edildi.

Sağlık ekibi 27 yaşındaki tecrübeli oyuncunun tedavisine başlarken, Ziya'nın gelecek hafta İzmir'de oynanacak Altınordu maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi.

Hatay maçı sonrası 1 gün izin yapan yeşil-siyahlılarda son transfer Nijeryalı golcü Salami de takımla antrenmanlara başlayacak.