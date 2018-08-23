Denizlispor Başkanı Üstek, oyunculara teşekkür etti

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde antrenman öncesi düzenlenen törenle bayramlaşan yeşil-siyahlılarda Başkan Üstek, futbolculara yaptığı konuşmada, "Bu bayram gününde sevdiklerinizden ve ailenizden uzakta geçirdiğiniz için üzgünüz ancak bizler de birer aileyiz. Adana Demirspor galibiyeti ile bizlere erken bayram yaşattınız ve bayram neşemizi ikiye katladınız. Hatayspor maçını da kazanarak çıkışınızı sürdüreceğinize inanıyorum. Hepinizin bayramını tekrar tekrar kutluyorum" dedi.