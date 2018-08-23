Deniz Köken: Bu sezon kabus yaşamak istemiyorum

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol’un başkanı Deniz Köken, kulübün kendi ayakları üzerinde durabileceği bir yapıya bürünmesini hedeflediklerini belirtti.

Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep Basketbol’un bu sezon çok farklı yapısıyla dikkati çekeceğini kaydetti.

Sezon sonu hedeflerini anlatan anlatan Köken, şöyle konuştu:

"Sezonu nerede bitirmek istiyorsunuz sorusuna cevap olarak, play-off etabına kalmak önemli bir hedeftir. Ben bu sezon kabus yaşamak istemiyorum. Gaziantep Basketbol, geliri ve gideriyle, ’Ne olacak bu takımın durumu?’ diye kimseyi endişeye sokmamalı. Gözümüzün önünde Gaziantepspor örneği var. Eriye eriye ne hale geldi. Bugünkü haline geleceği, 3-4 sene önceden belliydi. Gaziantep Basketbol da öyle olmasın istiyoruz. Onun için çalışıyoruz."

- "İşimiz hakikaten çok zor"

Köken, sezon öncesinde transfer yapmayı planladıkları oyuncuları tek tek en ince detayına kadar inceleyip kadrolarına kattıklarını dile getirdi.

Bütçeleri dahilinde en iyi transferleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlatan Köken, "Gaziantep Basketbol olarak işimiz hakikaten çok zor. Transfer görüşmesi yapıyoruz, herşey bitiyor ama adam haritaya bakıp, ’Savaş var.’ diyerek gelmiyor. Bu tür sıkıntılara rağmen ciddi bir takım kurduk." diye konuştu.

Kadrolarındaki yerli oyuncu miktarını artırmaya çalıştıklarını anlatan Köken, bu sporculardan yen isezonda iyi verim almayı planladıklarını sözlerine ekledi.

AA