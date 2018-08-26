Deniz Kadah hastaneye kaldırıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe 2 hafta üst üste sahadan mağlup ayrılmak zorunda kaldı. Sarı Lacivertliler 3 haftada sadece 3 puan toplayabildi. Göztepe ise geçtiğimiz hafta yaşadığı Galatasaray yenilgisini bu hafta Fenerbahçe zaferi ile kapattı.

Mücadelenin ardından ise şoke eden bir haber geldi. BeIN SPORTS'un aktardığı habere göre Deniz Kadah soyunma odasında baygınlık geçirdi. Stada ambulans çağrıldı ve tecrübeli futbolcunun kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü ifade edildi.