Demir Grup Sivasspor transferde bombayı patlatıyor: Olivier Kemen

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Barcelona'dan bir yıllığına kiraladığı Douglas'ın ardından transferde bir bombayı daha patlatıyor.

Fransa'nın dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre Yiğidolar, Olimpik Lyon forması giyen Olivier Kemen'ı kadrosuna katmak üzere.

Haberde hem Lyon kulübünün hem de 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun Sivas yönetiminin yaptığı teklifi kabul ettiği ve transferin bitmek üzere olduğu kaydedildi.

Sivasspor'un genç futbolcuya ödeyeceği bonservis bedeli henüz belli olmazken Lyon'un bir sonraki satıştan %20'lik bir pay alacağı öğrenildi.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr