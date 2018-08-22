Olympiacos’un yeni koçu David Blatt, takımın efsane oyuncusu Vassilis Spanoulis hakkında açıklamalar yaptı.

David Blatt, Olympiacos‘un yeni koçu olmadan önce takımın efsane oyuncusu, üç kere EuroLeague şampiyonu ve Final Four MVP’si Vassilis Spanoulis’e karşı defalarca kez koçluk yapmıştı. Ancak artık Kırmızılar adına birlikte çalışacaklar ve koç bundan çok mutlu gözüküyor.

Blatt için Spanoulis’i durdurmaya çalışmak yerine artık birlikte çalışmak daha rahatlatıcı gibi gözüküyor.

“Vassilis Spanoulis’e karşı uzun yıllardır koçluk yapmanın talihi ve talihsizliğini yaşadım. Şunu söyleyebilirim, onun karşısında değil, yanında olmak çok daha iyi” diyor Blatt Nova Sports’a ve devam ediyor, “Avrupa basketbol tarihinin en iyi oyuncularından biri. Özel ve çok iyi bir adam. Onun gibi oyunculara koçluk yapmak istersiniz. Onun gibi oyuncular, diğer oyuncuların birlikte oynamak istediği oyuncular oluyor. Burada olmak ve Spanoulis’e koçluk yapmak çok güzel.”

Spanoulis’in Blatt’e karşı en iyi performansı başarılı koç Maccabi‘nin başındayken 2013’te gelmişti. 2013’te Top 16’ya 4 maçta 1 galibiyetle giren Olympiacos, beşinci maçta Maccabi deplasmanında galibiyeti alırken Spanoulis 24 sayı 4 asist yaparak öne çıkmıştı. Bu galibiyetin ardından Olmypiacos rüzgarı arkasına alarak EuroLeague şampiyonluğunu kazanmıştı.

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