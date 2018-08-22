İtalya Milli Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Eylül ayında oynanacak karşılaşmalar öncesi gerçekleştirilecek hazırlık kampının kadrosuna Fenerbahçe'den Luigi Datome ve Nicolo Melli de davet edildi.
Gelip gelmeyeceği tartışma konusu olan Danilo Gallinari ise kadroda yer almadı.
İtalya, 14 Eylül’de Polonya, 17 Eylül’de ise Macaristan’a karşı parkeye çıkacak.
Kadro şu isimlerden oluşuyor:
Awudu Abass (Germani Basket Brescia)
Pietro Aradori (Segafredo Virtus Bologna)
Paul Biligha (Umana Reyer Venezia)
Christian Burns (A|X Armani Exchange Milano)
Andrea Cinciarini (A|X Armani Exchange Milano)
Luigi Datome (Fenerbahçe)
Amedeo Della Valle (A|X Armani Exchange Milano)
Ariel Filloy (Sidigas Avellino)
Diego Flaccadori (Dolomiti Energia Trentino)
Nicolò Melli (Fenerbahçe)
Brian Sacchetti (Germani Basket Brescia)
Amedeo Tessitori (Treviso Basket)
Stefano Tonut (Umana Reyer Venezia)
Luca Vitali (Germani Basket Brescia)
Michele Vitali (MoraBanc Andorra)