Datome: FIBA’nın eleme takvimi saçmalık!

Gigi Datome, FIBA Dünya Kupası Elemeleri takvimine eleştiri getiren oyuncular arasına katıldı.

İtalyan spor gazetesi Il Corriere dello Sport‘a konuşan Gigi Datome, FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nin takvimini eleştirdi.

Datome, İtalya milli takımının Eylül 2018 için yaptığı çağrıya da olumlu yanıt verse de oyuncuların sahaya çıkacağı şartlardan şüpheli olduğunu belirtti:

“FIBA’nın kışın belirlediği maç takvimi konusunda düşündüklerimi söyledim. Kasım ve Mart’ta bu nedenle milli takıma gidemedim. Takımımın bensiz oynamasına müsaade edilmesini ciddiyetsiz buluyorum, bütün oyuncuların milli takımlara çağrıldığında gitmesinin zorunlu olmasını, iki antrenman yapıp sahaya çıkmasını da ciddiyetsiz buluyorum.”

“FIBA ve EuroLeague arasında bir güç savaşı yıllardır sürüyor. Sonuçta kış ayında milli takımda oynayanlar en iyi oyuncular değil, bunu yapabilecek durumda olanlar. Neticede insanlara sunulan ürün mümkün olan en iyisi değil. Basketbolun olabildiğince çok takipçi toplayabilmesi için taraftar çekmeyi bilmesi şart. Kısacası bana bu hikayesi saçma geliyordu, hala da saçma geliyor.”

“Haziran ayında Dünya Kupası Elemeleri’yle aynı anda kulüp maçları oynanıyordu. Benim Haziran’da takımımla maçım yoktu. Ama milli takımla Fenerbahçe için 100 maçın ardından bir de onları oynamam gerekiyordu.”

Eylül ayındaki mücadelelerde oynamayacak isimler arasında Nikola Jokic, Frank Ntilikina ve Lauri Markkanen bulunuyor. Mozgov, Ntilikina, Markkanen, Datome ve Mozgov ise programı eleştiren Avrupalılardan.

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