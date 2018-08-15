Danijel Subasic milli takım kariyerini noktaladı!

2018 Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan Milli Takımı'nda yaprak dökümü sürüyor.

Vedran Corluka ve Mario Mandzukic'in ardından bugün bir önemli isim daha milli takıma veda ettiğini açıkladı.

Takımın 33 yaşındaki kalecisi Danijel Subasic, resmi Facebook hesabından yayımladığı bildiriyle milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

"10 yıl sonra en sevdiğim formaya veda etme vakti geldi." diyen Subasic, bugüne dek Hırvatların kalesini 44 kez korumuştu.

Başarılı file bekçisi, kariyerine bundan böyle yalnızca Monaco forması altında devam edecek.