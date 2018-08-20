DaJuan Summers, sağlık testlerine takıldı

Son iki sezonda ülkemizde Pınar Karşıyaka ve Galatasaray Odeabank formaları giyen NBA patentli Birleşik Amerikalı uzun forvet DaJuan Summers'ın, Japon ekibi Ryukyu Golden Kings Okinawa'ya transferi zora girdi.

Edindiğimiz bilgiye göre DaJuan Summers, sözleşme imzaladığı Japon ekibi için girdiği sağlık testlerinden geçemedi. Bu gelişme sonrasında Ryukyu Golden Kings Okinawa'nın, eğer yeni bir gelişme olmazsa, Summers'ın yerine bir başka oyuncuya yönelme olasılığı da yüksek görünüyor.

Detroit Pistons, New Orleans Hornets (o dönemki ismiyle) ve Los Angeles Clippers formalarıyla NBA'de 83 maça çıkan 30 yaşındaki ve 2.03 boyundaki Birleşik Amerikalı oyuncu, son iki sezonu ise ülkemizde geçirdi. Galatasaray Odeabank formasıyla geride bıraktığımız sezonda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 26 maça çıkan Summers, sezonu da; 8.5 sayı, 3.6 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla kapatırken, 7DAYS EuroCup'ta oynadığı 16 maçta ise; 10.8 sayı, 3 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları ile görev yapmıştı.

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