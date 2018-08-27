Dağcılıkta madalya

Dağcılıkta Dostluk Kupası, Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlendi.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü’de organize edilen kupada Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, İran, Rusya ve Gürcistan’dan 25 sporcu mücadele etti.

Kupaya Türkiye, Kerem Talha Kara, Ceylin Karakaya, Leyla Tunçay ve Poyraz Akcan’dan oluşan kadrosuyla katıldı.

Minik erkekler kategorisinde milli sporcu Kerem Talha Kara, üçüncü olarak kürsüde yer alma başarısı gösterdi. Diğer milli sporcular ise final müsabakalarına katılamadı.

AA