Dağcı spor yazarı Bekir Demirağ (72),2000 yılından bu yana Marmara Depremi'nin anısına yaptığı geleneksel Erciyes Dağı zirve tırmanışının 19'uncusunu gerçekleştirdi.

Kayseri'de spor yazarlığı yapan dağcı Bekir Demirağ, 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri anmak adına 18 yıldır aralıksız gerçekleştirdiği anma tırmanışının 19'uncusunu dağcı arkadaşları Cemal Ceylan, Sedat Akyürek, Rıfat Kucur ve John Boldwin ile yaptı. 4 saat süren anma tırmanışı sonra Demirağ ve arkadaşları Erciyes'in zirvesine ulaştı. Demirağ, "72 yaşındayım. 2000 yılından bu yanan Marmara depreminde ölenleri anmak adına zirve tırmanışı yapıyorum. 19'uncu anma tırmanışım ile toplamda 82'nci kez Erciyes'e zirve tırmanış yaptım " dedi.

Demirağ, Erciyes'in zirvesinde yer alan anı defterine de " Ülkemizi yasa boğan ve on binlerce vatandaşımızı yitirdiğimiz bu acı günün 19'uncu yıldönümünde yine Erciyes Dağı'nın zirvesindeyim. 2000 yılında başlattığım ve bugüne kadar aksatmadan getirdiğim 17 Ağustos 1999'u unutma. Evlerimiz çökmesin, ışığımız sönmesin. Marmara Depremi'nin 19'uncu yıl dönümü zirve tırmanışını bir kez daha başarılı ile tamamladım. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

Demirağ, her yıl aralıksız düzenlediği zirve yürüyüşü için şunları söyledi:

"Ülkemiz 1'inci derecede riskli bir deprem şeridinde yer alıyor. Bu bakımdan ülkemizi derin acılara boğan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni unutmamamız ve her an için depreme hazır olmamız gerektiği kanısındayım. 17 Ağustos zirve tırmanışlarımı da toplumun bu konuda duyarlı olması ve bu büyük depremi unutmamaları adına hiç aksatmadan her 17 Ağustos'ta yapıyorum. Bu acılı günde benimle zirve yapan ekip arkadaşlarıma da duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Allah bu ülkeye bir daha böyle acılar yaşatmasın."

