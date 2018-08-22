Ekip tarafından yapılan bu açıklamayla beraber oyuncu kitlesini heyecanlandıran firma, Twitter üzerinden oyunun yeni ekran görüntülerini paylaştı. Bu görseller ile yetinmeyen oyuncu kitlesinin şimdiki beklentisi, yapımın çıkış tarihinin kesinleşmesi ve ilgili tarihin kullanıcılara açıklanması.

Yıllardır piyasaya sürülmesi beklenilen ve üzerinde titizlikle çalışılan Cyberpunk 2077, E3 etkinliğinde kapalı kapılar ardında, halka kapalı bir şekilde, test edildi. Basına açık olmayan demoyla ilgili elde edilen bilgilere göre yapımın konusu, V adındaki ana karakterin ve O’nun iri yarı arkadaşı Jackie’nin kaybolan bir siber robotu (cyberborg) ararken karaborsa çetesi tarafından saldırıya uğraması ve akabinde yaşadığı maceralar. Demoyu deneyen kişiler, Cyberpunk 2077’nin negatif anlamda içerisinde çok fazla detay barındırdığını ve bu detayların oyunu boğduğunu ancak kendisinin oyuncular tarafından keşfedilmeyi bekleyen koskocaman bir dünyaya sahip olduğunu ifade etti.

İlk kez 2012 yılında bu projeden bahseden CD Projekt Red, oyunun çıkış tarihini henüz açıklamadı. Aksiyon dolu yapım, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için geliştirilmeye devam etmekte. Aşağıda, oyunla ilgili yayımlanan görselleri görebilirsiniz: