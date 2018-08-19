İngiltere’nin Londra şehrinde bulunan Loftus Road Stadyumu’nda oynanan Suudi Arabistan Süper Kupa karşılaşmasında Al Hilal ile Al İttihad karşı karşıya geldi. Cüneyt Çakır’ın yönettiği yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptığı mücadelede 35. dakikada Carlos Eduardo'nun golüyle Al Hilal 1-0 öne geçti. 62. dakikada Gelmin Javier Rivas Boada'nın golüyle Al Hilal farkı 2'ye çıkardı.

67. dakikada Karim El Ahmadi'nin golüyle Al Ittihad farkı 1'e indirse de mücadele Al Hilal'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Al Hilal kupanın sahibi oldu.

Öte yandan Cüneyt Çakır, maçtaki performansıyla otoritelerden tam not aldı.