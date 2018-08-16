Yeni sezonda ülkemizi Turkish Airlines EuroLeague'de temsil edecek olan Darüşşafaka Basketbol, bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da önemli bir sorun ile karşılaştı.

Daçka'nın geçtiğimiz ay sözleşme imzaladığı NBA patentli uzun forvet Cory Jefferson, sağlık testlerini geçemedi. Bu gelişme sonrasında anlaşmanın iptal edilmesi bekleniyor.

27 yaşındaki ve 2.06 boyundaki Birleşik Amerikalı uzun forvet, geçtiğimiz sezona İtalyan ekibi Olimpia Milano'da başlamış, daha sonra sezon içerisinde NBA Gelişim Ligi ekibi Texas Legends kadrosuna dahil olarak sezonu da burada noktalamıştı.

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