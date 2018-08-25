Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, transfer döneminin son aşamasına gelinirken Sarı-Lacivertli taraftarlara müjdeyi verdi.

Meksikalı futbolcu Diego Reyes'i değerlendirerek sözlerine başlayan Fransız yönetici, şöyle konuştu:

'Diego çok istediğimiz bir oyuncuydu'

"Bu transferi tek başıma gerçekleştirmedim. Başta Başkanımız, Başkan Yardımcımız, hukuk departmanımız gerçek anlamda 3-4 gündür ciddi bir çalışma içerisindeydik. Reyes, uzun süredir istediğimiz bir oyuncuydu. Bildiğiniz üzere transfer dönemi başladığında, bazı transferler hızlı biter bazı transferleri de bitirmek zaman alır. Diego da çok istediğimiz bir oyuncuydu ve onu, kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyum. Çünkü kendisi savunmada, hem sol stoperde hem sağ stoperde hem de gerektiğinde defansif orta saha pozisyonunda oynayabiliyor. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tecrübesine de sahip bir oyuncu. 65 kez de milli formayı giymiş ve önemli liglerde oynamış bir futbolcu Diego Reyes. Böyle bir oyuncuya imza attırdığımız için gerçekten çok mutluyum."

“Genç, değerli ve karakterli oyuncuları Fenerbahçe’ye getiriyoruz”

Transferde dikkat ettikleri konulara değinen Comolli şu ifadeleri kullandı:

"Asla bir transfer dönemi, bir diğerine benzemez. Her transfer döneminin, her kulüpte kendine has özellikleri vardır. Başkanımız, seçim kampanyasında da belirttiği gibi, takımı gençleştirip transfer yapacaktı ama -en önemlisi- sadece iyi futbolcu değil, aynı zamanda iyi karaktere sahip futbolcuları buraya getirecekti ve bu bizim için çok önemliydi. Bu nedenle bazı transferler geç gerçekleşir. Önemli olan bizim istediğimiz oyuncuları kadroya katmamızdı ki gördüğünüz gibi Fenerbahçe’ye getirdiğimiz isimler hem genç hem değerli hem iyi karaktere sahip oyuncular."

“Transfer piyasasındaki bazı fırsatlardan faydalanacağız”

Transfer politikası hakkında açıklama yapan Damien Comolli, “Transfer politikamızı gizli bir şekilde yürütüyoruz ancak bu gizliliğin sebebi, transferde bilgileri gizli tutmanın sağlayacağı avantajdır. Bu avantajı da sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Piyasada birtakım fırsatlar oluşur ve biz de bu fırsatlardan faydalanmak istiyoruz. Tıpkı Islam Slimani’ni basın toplantısında söylediğim gibi. Şu anda transfer piyasasında bazı fırsatlar var ve biz de o fırsatlardan faydalanacağız. Transfer döneminin son günlerine girilirken taraftarımız birkaç hareket daha görecek” diyerek sözlerini noktaladı.