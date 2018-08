Fenerbahçe'nin yeni transferi Islam Slimani, Sarı Lacivertliler'le sözleşme imzaladı. Slimani'nin imza töreninde konuşan sportif direktör Comolli ise adeta iki tbomba patlattı. Comolli, "Salih Uçan'ı Empoli'ye gönderdik. 1 sene satın alma opsiyonu Empoli'de olmak üzere..." derken, Emre Akbaba konusunda sorulan soruya da "Şu anda bir şey söyleyemem. Her an her şey gelişebilir. " cevabını verdi.

Damien Comolli'nin açıklamaları...

Bu sezonki transfer döneminde 5. imzamızı atıyoruz. Islam'ı kadromuza kattık. Onu buraya getirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 1 seneliğine anlaşma yaptık.

Kulüpte son derece yoğun bir çalışma yürütüyoruz Islam'ın cumartesi günü oynayabilmesi için.

Benfica onuç ne olurdu, kimse bilemez. Maçı kazanacak şansları yakalamıştık ama olmadı. Islam'ı Benfica'yla ilk maçtan önce transfer edebilmek için elimizden geleni yaptık.

Leicester City ile her gün telefon görüşmesi yaptım. Benfica'yla ilk maçtan günler önce Islam'ı buraya getirme çabasına girmiştik zaten. Ama transferin üç paydaşı var: Satan kulüp, alan kulüp, oyuncu. Oyuncuyla anlaşmıştık ama satan kulüp henüz o noktada değildi. Islam buraya gelmek için büyük çaba sarf etti. Leicester City'li yetkililerle bunun için görüştü. Ama Leicester'ı da anlıyorum. Bir anlaşma yapmak istemiyorlardı. Parayla bile ilgisi yoktu. Islam'ı bize satmak istemiyorlardı.

Her pazarı takip ediyoruz sadece Premier Lig'i değil. Elimizde bir liste var. Bu listeyi takip etmeye çalışıyoruz. Çok iyi tanıdığımız oyuncuların listesi.

Eğer bir oyuncuyu satarsak oyuncu satma hakkımız olduğu için bunu yaparız. UEFA'yla her zaman konuşuyoruz. Daha dün onlara bazı sorular sorduk ve kısa sürede cevap aldık. Çok fazla detay veremem ama herhangi bir olumsuz durum yok.

Comolli'den Emre Akbaba açıklaması...

Fransız basınında ne yazdı Emre Akbaba'yla ilgili takip edemedim. Haberi görmedim. Bizim politikamız dedikodular hakkında yorum yapmamaktır. Bundan daha fazla bir şey söyleyemem. Emre'nin iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz.

"Salih Uçan için Empoli'yle anlaştık"

Finansal Fair Play kısmına gelecek olursak biz sürekli UEFA'yla konuşma halindeyiz. Aniden bir şeyler gelişebilir. Ama her şey istediğimiz gibi gelişmeyebilir. Ayrıca Salih Uçan için Empoli'yle de bu öğlen anlaşma yapmtığımızı söyleyebilirim.

Şu an herhangi bir oyuncuyu satmak zorunda değiliz. Paramızı iyi kullanıyoruz. O yüzden hala arayışlarımızı sürdürüyoruz. Ne istediğimizi iyi biliyoruz. Oyuncu satmadan nasıl alabiliriz bunu da iyi biliyoruz. Daha önce de söyledim. Fernandao'nun satışı konusunda hiçbir pişmanlığımız yok. Doğru zamanda, doğru hamleyi yaptığımızı düşünüyoruz.













"Ozan'ı bırakmak gibi bir niyetimiz yok"

Ozan Tufan'ı göndermek gibi bir düşünceye sahip değiliz. O da gitmek istemiyor. Ona bir teklif olmadığını da göz önüne aldığımızda satmak için bir gerekçemiz yok.

Islam Slimani:

Fenerbahçe'ye geldiğim için çok büyük mutluluk duyuyorum. Damien'e teşekkür ediyorum beni buraya getirdiği için. Bu kulüp için her şeyimi vereceğim.

Gerçekten biz çok iyi bir takımız. Karşımızda Benfica olmasına rağmen kazanmak için çok daha şanslı olduğumuzu gördüm.

İngiltere'de Portekiz'e göre daha az şans buldum. İklimi ve atmosferi farklı. Her şeyiyle farklı. Sakatlığımın da etkisi vardı Portekiz'deki rakamlara göre daha düşük olmasında...

Çok iyi bir takımız. Karşımızda Benfica gibi iyi bir takım olmasına rağmen bizim maçı kazanma şansımızın daha çok olduğunu gördüm. Bu sezon iyi işler yapabilecek bir takım olduğumuzu gördüm.

Soldado çok önemli bir oyuncu. Rekabetimiz takım için faydalı olacaktır.