Erciyes Dağı’nda 11 kişi ile yüksek irtifa kampı yapan Büyükler Bisiklet Yol Milli Takımı, 9-14 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na hazırlanıyor.

Büyükler Bisiklet Yol Milli Takım Antrenörü Mehmet Şafakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin başarısı için çok çalıştıklarını söyledi.

Erciyes Dağı’nın sporcular için özel bir yer olduğunu anlatan Şafakçı, yoğun bir tempoda çeşitli şampiyonlara hazırlandıklarını vurguladı.

Şafakçı, bu yıl 54’üncüsü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun kendileri için büyük bir hedef olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bayramın ikinci günü Estonya’ya gideceğiz. Bu yıl arkadaşlarımız 14 madalya kazandı. Türkiye’de yapılacak ve 175 ülkeden naklen yayınlanacak Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu bizim için çok büyük önem arz ediyor. Ülkemizi hakkıyla temsil etmeye çalışacağız. Türkiye Büyükler Yol Milli Takımı, Avrupa’da 23’üncü sırada. Ekim ayından sonra 2020 Tokyo Olimpiyatları için puan toplanmaya başlanacak. Daha çok uluslararası yarış koşup gelecek yıla kadar toplayacağımız puanlar önemli. Geçmişte 2 sporcu ile katıldığımız olimpiyatlarda 3 sporcu ile yer almak istiyoruz. Bunun için uluslararası yarışlara katılıp çok puan toplamamız gerekiyor."

"Benzin tüketimi de azaltılabilir"

Mehmet Şafakçı, bisiklet sporunun Avrupa’nın en önemli sporları arasında yer aldığını ve Fransa, İspanya, İtalya turlarının yapıldığını ifade etti.

Türkiye’nin dünya sıralamasında 173 ülke arasında 30. sırada yer aldığın anlatan Şafakçı, bu rakamı daha önlere çekmek istediklerini belirtti.

Herkese bisiklete binerek spor yapma tavsiyesinde bulunan Şafakçı, "Genel müdürler, kurum ve kuruluşların, mülki amirlerinin hepsinin çalıştığı yere bisikletle gitmesini tavsiye ediyoruz. Bu çevre kirliliği için de önemli. Bu şekilde benzin tüketimi de azaltılabilir. Bu ayrıca kamunun giderlerini azaltma anlamında da önemli." ifadelerini kullandı.

AA



