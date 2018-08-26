Süper Lig'de kendi evinde oynadığı Bursaspor galibiyetle başladıktan sonra, ilk olarak Yeni Malatya ve dün akşam Göztepe karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de, teknik direktör Phillip Cocu'nun yaptığı kötü başlangıç Hollanda basınında kendisine yer buldu.

47 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe başlangıcı 'Büyük hayal kırıklığı' olarak nitelendirilirken, ''Önce Şampiyonlar Ligi'ne veda edildi, ardından ligde üst üste 2 maç kaybedildi. Bu durum Cocu'nun üzerindeki baskıyı artırıyor'' yorumu yapıldı.