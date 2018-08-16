Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica’ya elenmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kuralar ilk çekildiğinde Portekiz ekibinin gücüne dikkat çeken Hollandalı hoca, bu sonucun sürpriz olmadığını söyledi. Geçen sezonki kadronun büyük ölçüde korunmuş olmasına rağmen yeni bir ekip olduklarını savunan Cocu, gelecek adına şu mesajları verdi:

“Benfica karşısında elimizden geleni yaptık. Her şeyi denedik ama bazen olmuyor. İlk golü yememiz de tabii ki bir moral bozukluğu yarattı üzerimizde. O golden sonra turu çevirmek zordu ve bunu başaramadık. Tabii yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik şu an farklı şeyler konuşuyor olurduk.

‘ELENMEK DÜNYANIN SONU DEĞİL’

Üzücü bir sonuç ama dünyanın sonu değil. Önümüzde çok uzun bir maraton var. Şimdi tamamen UEFA Avrupa Ligi’ne odaklanmalıyız. Benfica karşılaşmaları zaman olarak bizim için erkendi. Ancak Kupa 2’de gruplarda oynayacağımız mücadeleler form düzeyimizin üst seviyede olduğu ya da olacağı zamanlara denk gelecek. Birbirimizi ezberleyeceğiz, takıma oynatmak, oturtmak istediğimiz felsefeyi de iyice pekiştireceğiz.

Taraftarlarada büyük iş düşüyor. Onlar tıpkı Benfica rövanşında olduğu gibi bizim arkamızda dururlarsa işimiz çok kolaylaşır ve sahamızda bileği bükülmeyen bir ekip haline geliriz."