Cocu orta sahada kararsız kaldı

Fenerbahçe’de yeni bir dönem başlatmak isteyen Phillip Cocu, sistem olarak bir türlü istediği düzeni oturtamıyor. Hem Benfica başarısızlığı hem de Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası Cocu’nun kadro ve sistemsel sıkıntıları göz önüne çıktı.

Takıma istikrarlı bir düzen kazandırmak adına 4-3-3 dizilimini ön plana çıkarmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, geldiği günden beri elindeki orta saha günden güne azalınca beklediği hamleleri yapamadı.

İsim isim orta saha oyuncularından verim alamayan Hollandalı çalıştırıcı adeta bir çaresizliğin içine düştü. Kafasındaki oyun planına uygun bir yapı kurmasının bu kadroda zor olduğunu düşünen 46 yaşındaki antrenör neredeyse hiçbir isimden verim alamıyor.

İlk olarak Salih Uçan’ı çift yönlü oyunda deneyen Cocu, performansından memnun kalmadığı genç oyuncunun Empoli’ye gitmesine onay verdi. Ardından Ozan Tufan konusunda da yine istenen yarar alınamadı, kadroya dahil edilmedi.

Mehmet Ekici’nin de istikrarsız durumuna güvenemeyen Cocu, son olarak Giuliano’ya gelen yüksek teklife de tamam cevabını verdi. Sadece 19 yaşındaki Eljif Elmas’tan memnun olan deneyimli hoca, genç öğrencisinin de üst üste maç temposuna girip fizik ve mental olarak erken yorulmasını istemiyor.

Souza’yı zorunlu olarak 8 numaraya çeken Cocu, ciddi sorunlar yaşıyor. Mehmet Topal-Souza ikilisi de bu nedenle bozulamıyor. 1 Eylül tarihine kadar orta saha hattına 1 ya da 2 transfer hedefleyen Fenerbahçe’de, çift yönlü oyun oynayabilen, pas sistemine uygun isimler düşünüyor.

Kimse olmadı

Phillip Cocu geldiği günden bu yana transferde orta sahada hep şanssızlık yaşadı. İlk olarak Jack Wilshere’i isteyen Fenerbahçe, oyuncunun İngiltere’de kalmayı seçmesiyle planlarını rafa kaldırdı. Ardından Cocu’nun da istediği Van Ginkel’in uzun süreli sakatlığı şanssızlık oldu. Emre Akbaba’da denemeler yapan sarı-lacivertliler, sonuç alamadı.

Stopere de takviye

Sarı-lacivertlilerde orta saha transferi kadar stopere de yapılacak takviye konuşuluyor. Fenerbahçe’nin Roman Neustadter-Martin Skrtel ikilisi gibi bir ekstra ismi daha bulunmaması sorunları artırıyor. Damien Comolli önderliğinde transferde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, en az bir stoperi kiralık olarak ya da uygun bir bonservisle kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Ferdi bekleniyor

Sarı-lacivertlilerde genç yıldızlardan da şu ana kadar verim alınamıyor. Özellikle Hollanda’nın Nec Nijmegen takımından gelen genç Ferdi Kadıoğlu transferi de merak konusu oldu. Genç Ferdi’nin hücumda ne zaman oynayacağı tartışılırken, bir türlü forma giymemesi merak uyandırıyor. Eljif Elmas gibi Ferdi’nin de kadroya entegre edilmesi beklenirken, henüz hiçbir adım atılmaması sorun yaratıyor.

Ayew şaşkınlığı

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Andre Ayew’in performansı da herkesi şaşırttı. Büyük umutlarla kadroya katılan Ganalı yıldızın ilk 3 maçında vasatta kalması endişeleri artırdı. Ayew, 3 maçta da asist ve gol katkısı yapamazken performans olarak da sıkıntı yaşattı. (Skorer)