Cocu: Kolay olmayacak

Phillip Cocu, Yeni Malatya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

47 yaşındaki teknik adam, “Yeni Malatyaspor maçı zor geçecek. İlk hafta Göztepe karşısında iyi mücadele ederek kazandılar. Bizim için en önemli konu, Benfica maçını unutmak. Oyuncularımdan bu karşılaşmayı geride bırakmalarını istedim. Tamamen Yeni Malatya’ya odaklanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Cocu, Yeni Malatya’nın sert bir takım olduğunu söyleyerek, “Maç bizim için kolay olmayacak. Yine de şartlar ne olursa olsun, hedeften sapmamak için kazanmamız şart” diye konuştu.