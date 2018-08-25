Phillip Cocu'nun açıklamaları şöyle:

Bizim için yoğun bir haftaydı. Josef'i satarak büyük bir para girişi sağlandı. Paraya ihtiyacımız vardı. Onun eksikliği önemli ancak yeni takviyeler yapma şansı bulduk. Yeni 2 oyuncu kadromuza kattık. Onların biraz zaman ihtiyacı olacak tabi.

Bizim en üst seviyede performans sahaya yansıtmamız gerekiyor. Yeni transferlerin zamana ihtiyacı var. Adaptasyon süreci var. Tüm takımın bu süreci hızlı geride bırakmamız için yeni gelen futbolculara yardımcı olması gerekiyor.

Göztepe iki iyi maça çıkardı. 9 kişi kaldıklarında bile harika mücadele ettiler. Kesinlike iyi bir takım ve zorlu bir maç olacak. Özellikle kendi sahalarında çok iyi bir takım. Ancak bizim de kendi kalitemiz var. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.