Cocu hedefini açıkladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Şampiyonlar Ligi’ne havlu atan takımını kafa olarak Spor Toto Süper Lig’e hazırlamaya çalışıyor. Evkur Yeni Malatya ile oynanacak sezonun ilk deplasman mücadelesi öncesinde öğrencileriyle toplantı yapan Hollandalı, lige iyi bir başlangıç yapmanın önemine dikkat çekti.

Geçen sezon Aykut Kocaman döneminde ligin ilk 5 haftasında sadece 2 galibiyet alınıp, 7 puan kaybedilmesinin şampiyonluğa malolduğunu söyleyen genç çalıştırıcı, bu hatanın bu sezon tekrarlanmasını istemiyor.

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‘BİRAZ DAHA GEÇ OLSA FARKLI OLURDU’

Beşiktaş derbisi de dahil olmak üzere ilk 6 lig karşılaşmasının kazanılması halinde önlerinin açılacağını düşünen Cocu, şu ifadeleri kullandı: “Benfica gibi takımlar karşısında sistemini yeni yeni oturtmaya çalışan ekipler her zaman sorunlar yaşar. Bizde de böyle bir durum oldu. Yine de ortaya koyduğumuz mücadele beni çok memnun etti. Bu eşleşme şimdi değil de bir kaç ay sonra oynansaydı durum çok farklı olabilirdi.

BİR kez daha gördük ki Süper Lig’de şampiyonluk çok önemli. İpi gögüslediğinizde Şampiyonlar Ligi’nin kapısı ardına kadar açılıyor. Biz de bu vizeyi almak için olabildiğince lige ağırlık vermeliyiz. Alacağımız seri galibiyetler bizi istediğimiz pozisyona getirecektir. Bu yüzden Beşiktaş karşılaşması da dahil olmak üzere 6’da 6 yaparsak rakiplerimize karşı da psikolojik bir üstünlük de kurarız.”

Kaynak: Şampiy10

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