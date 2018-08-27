Cocu: Ayağa kalkacağız

Spor Toto Süper Lig’de önceki akşam Göztepe’ye deplasmanda 1-0’lık skorla mağlup olan Fenerbahçe’nin Yeni Malatya’dan sonra üst üste ikinci yenilgisini alması, teknik direktör Phillip Cocu’yu çıldırttı. Hollandalı teknik adamın, Göztepe mücadelesinin ardından soyunma odasında oyuncularına sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

47 yaşındaki çalıştırıcı, “Bu sonuç bize hiç yakışmadı. Tam anlamıyla hayal kırıklığına uğradım. Daha önce, ‘Fenerbahçe peş peşe 2 kez yenilmez’ demiştim. Beni haksız çıkardınız. Herkesin kendisine düşen görevi yapmasını istiyorum. Kayseri karşılaşmasıyla birlikte ayağa kalkacağız. Büyük hedeflerimiz var ve bir an önce kazanmaya başlamamız gerekiyor. Başka çaremiz yok” sözlerini sarf etti.

Talimatı verdi...

Tecrübeli çalıştırıcı İzmir deplasmanı dönüşü oyuncularına 1 günlük izin verdi. Cocu, 1 Eylül’de Kayserispor’la oynayacakları karşılaşma öncesinde oyuncularından Göztepe karşılaşmasının şokunu atlatıp kafalarını boşaltmalarını istedi.