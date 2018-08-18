İtalya Serie A’da heyecan başlıyor... Sezonun açılış mücadelesinde kadrosuna Real Madrid’den Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna katan ve son 7 yıldır şampiyonluğa uzanan Juventus, saat 19.00’da Chievo deplasmanına konuk olacak.

Dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Ronaldo’nun ise teknik direktör Massimiliano Allegri tarafından sahaya ilk 11’de sürülmesi bekleniyor. Cengiz ve Hakan sahnede Haftanın ilk maçı olan Chievo karşılaşması Juventus forması giyecek olan 33 yaşındaki Ronaldo adına ayrı bir önem taşıyor. CR7, ilk kez bir resmi karşılaşmada Siyah- Beyazlı formayı giymeye hazırlanıyor.

​Öte yandan Çizme’deki diğer temsilcilerimiz arasında yer alan Roma’dan Cengiz Ünder, Torino deplasmanında, Milan’lı Hakan Çalhanoğlu ise yarın Genoa karşısında mücadele edecek.