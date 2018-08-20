Cincinnati Masters’ta şampiyon Kiki Bertens

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası’nı tek kadınlarda, Rumen Simona Halep’i 2-1 yenen Hollandalı Kiki Bertens kazandı.

ABD’nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, dünya 1 numarası Simona Halep ile klasmanın 17. basamağındaki Kiki Bertens karşılaştı.

Halep, 2015 ve 2017’den sonra bir kez finalde mağlup oldu. Bertens, ilk seti 6-2 kaybetmesine rağmen 2. seti 7-6, final setini de 6-2 alarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Premier 5 düzeyindeki ilk, toplamda 6. tekler şampiyonluğunu kazanan Bertens, kariyerinin en büyük başarısına ulaştı. Hollandalı raket ayrıca kariyerinde ilk kez dünya 1 numarasını yendi.