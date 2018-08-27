Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Afjet Afyonspor’a sahasında 2-0 yenilen Adanaspor’un teknik direktörü Cihat Arslan, "Zincirleme trafik kazası gibi bir akşam oldu." dedi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için kötü bir akşam olduğunu kaydetti.

Cihat Arslan, 3 puan kaybının kendilerine bir ders olduğunu vurgulayarak, "Öne geçebileceğimiz bir maçtı. Golü bulsak çok daha rahat edecektik. Öne geçeceğimiz maçta geriye düştük. İkinci yarının başında kırmızı kart gördük. Oyuna müdahale edemeden ikinci gol geldi. Zincirleme trafik kazası gibi bir akşam oldu. Tabii ki üzgünüz." diye konuştu.

İstedikleri transferleri yapmadıklarını aktaran Arslan, "Aslında alınamayan 3 oyuncu var. Bu oyuncular alınsa ve sakatlıklar yaşanmasa bu ligin favorisi olabilirdik." ifadelerini kullandı.

Sabahattin Akgül: "İyi oynayarak kazandık"

Afjet Afyonspor Teknik Sorumlusu Sabahattin Akgül de iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Afjet Afyonspor’un 5 senede 4 şampiyonluk yaşadığını anımsatan Akgül, "Bunda Afyon halkının da etkisi var. Çocuklar özveriyle oynuyorlar, onları kutluyorum. Futbolcular yönetime, teknik heyete güveniyor, biz de onlara güveniyoruz. İçimizdeki çürük elma zaten kendiliğinden gidiyor. Dolayısıyla da başarı buna endeksli. Bu akşam da iyi oynayarak kazandık." şeklinde konuştu.