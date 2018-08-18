Cihat Arslan: “25 ile 45. dakikalar arasında oyundan uzaklaştık”

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Adanaspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Ümraniyespor karşısında 3 puan hedeflediklerini aktararak, “Önemli bir takım kurulu düzeni olan bir takım. Biz de çok değişkenlik gösterdik. Gelirken 3 puan hedefledik. Maçın başında iyiydik 25. dakikaya kadar maçı götürdük ama 25 - 45 arasında oyundan uzaklaştık. Diniz’in sakatlığı geldi. O arada maçı kaybettik. Sonraki bölümlerde kazanabilecek hamlelerimiz ve pozisyonlarımız oldu. Değerlendiremeyince maç sonu bir pozisyonu gole çevirdik. Sonra da bir hamle daha yapmaya vaktimiz kalmadı” şeklinde konuştu.

“Ahmet Dereli’nin pozisyonunu bir kez daha izlemek lazım”

Arslan, Ahmet Dereli’nin yerde kaldığı pozisyon ile alakalı olarak, “Pozisyonu bir daha izlemek lazım. Ben haksızsam ben özür dilerim biz haklıysak hocanın da özür dilemesini bekliyorum. İnşallah Özgüç hoca haklıdır. Elimizde çok iyi oyuncular var. Onları da sahaya sürdüğümüzde başarılı olacağımıza inanıyorum” açıklamasını yaptı.